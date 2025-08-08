بسلاح الرسوم.. كيف أعاد ترامب صياغة نظام التجارة العالمي؟

دخل نظام ترامب للرسوم الجمركية المتبادلة حيز التنفيذ أمس الخميس، مُرسِّخًا بذلك النظام العالمي الجديد، ومُغذّيًا طموحه الراسخ - والذي غالبًا ما كان موضع شك - لإعادة توجيه سبعة عقود من التجارة العالمية، وفق تقرير لشبكة "سي إن إن".

لكن الأيام التي سبقت هذه اللحظة تُتيح لنا رؤية رئيسٍ، كما يقول مستشاروه للشبكة، إنه يزداد جرأةً وثقةً وثباتًا في إيمانه بأن استخدامه غير المسبوق للرسوم الجمركية على كل شيء تقريبًا، لم يُسفر عن أي آثار سلبية.

لكن وجهة النظر هذه يُعارضها بشدة المديرون التنفيذيون للشركات والقادة الأجانب، بل وحتى عددٌ هائلٌ من الاقتصاديين، مُشيرين إلى مجموعةٍ من المؤشرات التحذيرية في البيانات الاقتصادية الأساسية، وتقارير الأرباح، والمناورات الجيوسياسية.

أخبار ذات علاقة "صدق ترامب".. أرقام صادمة تدخل خزينة أمريكا بسبب الرسوم الجمركية

وأكد التقرير أن "ترامب غير مُستسلم، وهو مُستعدٌّ لتوسيع نطاق تأثيره بقوة على نظامٍ تجاري عالمي جديد في الأسابيع المقبلة.

وقال مسؤولٌ كبيرٌ في الإدارة لشبكة "سي إن إن": "الرسوم الجمركية هي سلاحه المُتعدد الأوجه - لا يوجد شيءٌ واحدٌ يمرُّ على مكتبه إلا ويمكن حلُّه باستخدامها"، وفق تعبيره.

وتابع تقرير "سي إن إن": "الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب ساريةٌ الآن، وكذلك أطر التجارة الثنائية المُثقلة بالرسوم الجمركية مع دولٍ تُشكل حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما أن الرسوم الجمركية على قطاعات الصلب والألمنيوم والنحاس والسيارات وقطع غيار السيارات ساريةٌ أيضًا، ويجري العمل حاليًا على فرض رسوم جمركية مرتفعة على قطاعات أشباه الموصلات، والأدوية، والأخشاب، والمعادن الأساسية، والطائرات، والبولي سيليكون، والشاحنات، وسيتم تطبيقها خلال الأسابيع المقبلة.

أخبار ذات علاقة ترامب يلوح بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على الصين

ويبدو أن تحديد المواعيد النهائية يعتمد بشكل شبه كامل على ترامب وفريقه التجاري، أما بالنسبة للمعدلات الفعلية لهذه الرسوم الجمركية القطاعية، فهي نفسها، ولكن وفقًا لجميع التقارير، لا ترتفع إلا أسبوعيًا، حيث حدد ترامب مؤخرًا مستوى الرسوم الجمركية على الرقائق وأشباه الموصلات عند "حوالي 100%" وهدد بفرض رسوم تصل إلى 250% على الأدوية.

وسارع قادة العالم وفرقهم التجارية إلى إبرام صفقات لتخفيف الرسوم الجمركية الجديدة، لكنهم واجهوا الرفض، وأصر قادة الأعمال أو مساعدوهم ذوو الرواتب العالية في واشنطن على وجود فرص واضحة للحصول على إعفاءات واستثناءات، لكنهم اكتشفوا أنه "لن يكون هناك طريق سهل"، وفق التقرير.