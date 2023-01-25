غروسي: لا وجود لعتاد عسكري بالمحطات النووية الأوكرانية
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، للبرلمان الأوروبي الثلاثاء إن تفتيشا للمحطات النووية الأوكرانية لم يتمخض عنه العثور على أي معدات عسكرية مما يكشف زيف زعم روسي.
وجاءت تصريحات جروسي بعد يوم من اتهام جهاز المخابرات الخارجية الروسي لأوكرانيا بتخزين أسلحة قدمها الغرب في محطات للطاقة النووية في جميع أنحاء البلاد، وهو ادعاء نفاه مسؤول أوكراني كبير.
وأضاف غروسي للبرلمان الأوروبي أن "وكالته تواجدت بشكل دائم في جميع المنشآت النووية الأوكرانية وأنه أمر بعمليات تفتيش الثلاثاء للتأكد من وجود أو عدم وجود معدات عسكرية فيها"، موضحا أن "نتيجة عمليات التفتيش هذه جاءت سلبية".
وأفاد غروسي بأن "هذه هي المرة الثانية التي تتمكن فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من كشف زيف الاتهامات بحدوث أمور غير قانونية وخطيرة للغاية في هذه المنشآت"، مشيرا إلى "اتهامات سابقة بشأن صنع قنبلة قذرة".