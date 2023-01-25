غروسي: لا وجود لعتاد عسكري بالمحطات النووية الأوكرانية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، للبرلمان الأوروبي الثلاثاء إن تفتيشا للمحطات النووية الأوكرانية لم يتمخض عنه العثور على أي معدات عسكرية مما يكشف زيف زعم روسي.

وجاءت تصريحات جروسي بعد يوم من اتهام جهاز المخابرات الخارجية الروسي لأوكرانيا بتخزين أسلحة قدمها الغرب في محطات للطاقة النووية في جميع أنحاء البلاد، وهو ادعاء نفاه مسؤول أوكراني كبير.