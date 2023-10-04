فتى هجوم المركز التجاري بتايلاند يواجه تهمة "القتل العمد"

قالت الشرطة التايلاندية اليوم الأربعاء إنها ستوجه اتهامات بالقتل العمد والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني وارتكاب جرائم أخرى إلى فتى يشتبه في أنه قتل امرأتين أجنبيتين في إطلاق نار بمركز تجاري في تايلاند.

وقال الميجور جنرال ناكارين سوخونتاويت من شرطة بانكوك لرويترز إن المشتبه به البالغ من العمر 14 عاما سيُحال إلى محكمة الأحداث في وقت لاحق اليوم الأربعاء، مضيفا أن الضباط يواجهون صعوبات في التواصل مع الفتى.

وعمت الفوضى مركز سيام باراجون التجاري الفاخر قرب ساعات الذروة أمس الثلاثاء عندما فر مئات الأشخاص من المكان بعد سماع دوي طلقات نارية في أحدث واقعة عنف مسلح كبيرة تشهدها البلاد في السنوات الثلاث الماضية.

وقُتلت امرأتان من الصين وميانمار وأصيب خمسة بينهم أجنبيان في واقعة إطلاق النار.