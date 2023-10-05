فرنسا.. تطورات جديدة في أزمة "بق الفراش"

قالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، في تقرير لها، إن أزمة تفشي "بق الفراش" تزداد انتشارًا في البلاد، لا سيما بعد رصد الحشرة في مدرستين شمال شرق العاصمة باريس.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين إلى أن إدارتي مدرستين في ضاحية "سين سان دوني" قامتا بعملية تعقيم بعد رصد "بق الفراش"، في سبتمبر الماضي، وتزويد أولياء الطلبة بالمعلومات اللازمة حيال الإجراءات المتخذة.

وعلى النقيض قال تييري بورتس، النائب عن حزب "فرنسا التي لا تقهر" (LFI)، المعارض عبر موقع إكس: "شُوهد بق الفراش في ثانوية بضاحية سين سان دوني، وواصلت أنشطة التعليم، الأمر الذي عرَّض صحة 900 طالب للخطر.. إنه تصرف غير مسؤول".

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن السلطات قررت إغلاق مدرسة ألبير كامو في مدينة ليون، لنفس السبب، والانتقال إلى نظام التعليم عن بعد، الأمر الذي يعكس حجم المشكلة التي يسببها "بق الفراش".

يشار إلى أن أزمة "بق الفراش" تثير قلق الحكومة الفرنسية والمجتمع، إثر اتساع رقعتها في العاصمة باريس، لتطال القطارات، ومترو الأنفاق، ودور السينما، والمستشفيات.

المصدر: صحيفة لو فيغارو