"لم نكن نحن"... إسرائيل "تتبرّأ" من مقتل رئيسي

قال مسؤول إسرائيلي لوكالة رويترز اليوم الاثنين إنه لا علاقة لإسرائيل بمقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، والذي أسفر أيضا عن مقتل مرافقيه.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لم نكن نحن".

وقال مسؤولون ووسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين إن تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة جبلية قرب حدود أذربيجان أودى بحياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وعثرت فرق البحث في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين على حطام متفحم للطائرة الهليكوبتر التي سقطت أمس الأحد وهي تقل رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وستة ركاب آخرين وطاقمها بعد عمليات بحث مكثفة خلال الليل في ظروف جوية صعبة بالغة البرودة.

وأكد محسن منصوري نائب الرئيس فيما بعد في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى التلفزيون الرسمي وفاة رئيسي. ومن المتوقع أن يصبح محمد مخبر النائب الأول للرئيس رئيسا مؤقتا بموجب الدستور الإيراني.

وذكر التلفزيون الرسمي أن صورا من الموقع تظهر أن الطائرة اصطدمت بقمة جبل. ولم يصدر بعد تصريح رسمي عن سبب تحطم الطائرة.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن رئيسي كان يستقل طائرة هليكوبتر أمريكية الصنع من طراز بيل 212.