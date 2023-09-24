خلاف بين الجمهوريين لتجنب إغلاق وشيك للحكومة الأمريكية

لم تظهر الأطراف المتنازعة في صفوف الجمهوريين بالكونغرس الأمريكي أية علامة على التوصل إلى اتفاق لإقرار مشروع قانون للتمويل المؤقت، مع بقاء أسبوع واحد فقط على نفاد أموال الحكومة الاتحادية، مما سيؤدي إلى إغلاقها.

ولم ينتهِ الكونغرس حتى الآن من أي من مشروعات قوانين الإنفاق العادية، البالغ عددها 12، لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وسيطرح رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، خطة هذا الأسبوع لإقرار أربعة مشروعات قوانين مهمة، منها اثنان للجيش والأمن الداخلي، والتي يأمل أن تحظى بتأييد الجمهوريين المنتمين لليمين المتطرف؛ من أجل إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت.

وحث النائب الجمهوري مايكل ماكول، العضو المخضرم في الكونغرس منذ 19 عامًا، والذي يرأس لجنة المخابرات في مجلس النواب، مجموعة "المعارضين" في الحزب على التوقف عن عرقلة مشروعات قوانين الإنفاق المدعومة من الجمهوريين.

وقال ماكول لشبكة "إيه.بي.سي" التلفزيونية: "يتعين على الجمهوريين التصويت لصالح مشروعات القوانين" التي قدمها الحزب لتجنب الإغلاق.

لكن بعض "المعارضين" الساعين لإجراء تخفيضات كبيرة على الإنفاق، لم يظهروا أية علامة على التراجع عن موقفهم.