الإفراج عن أول مجموعة سجناء روس بعدما قاتلوا في أوكرانيا

قبل بدء النزاع في أوكرانيا، رصد مرتزقة فاغنر في سوريا وليبيا وفي الكثير من البلدان الأفريقية.

في أيلول/سبتمبر، انتشر فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي ظهر فيه رجل في باحة أحد السجون ويشبه يفغيني بريغوجين إلى حدّ كبير ويقترح على السجناء القتال في أوكرانيا.

وقال الرجل في ذاك الفيديو: "إذا وصلتم إلى أوكرانيا وقررتم أن هذا القتال ليس لكم، سنعتبر ذلك فرارًا وسنطلق النار عليكم، هل لديكم أسئلة؟"

وأمرهم بعدم الاستسلام، مشيرًا إلى أن المجندين سيحملون معهم قنابل يدوية في حالة القبض عليهم، مضيفًا: "إذا توفيتم، ستُعاد جثتكم إلى المكان الذي اخترتموه في الطلب".