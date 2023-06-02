اختطاف ناشط باكستاني بارز في كراتشي

قالت زوجة جبران ناصر، المحامي والناشط الباكستاني البارز في مجال حقوق الإنسان، إنه اختُطف في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس في مدينة كراتشي بجنوب البلاد، مما أثار غضبا واسع النطاق في الدولة الآسيوية.

ولم تعلن أي جهة لإنفاذ القانون أنها تحتجز ناصر لديها، لكن اختطافه يأتي في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة جديدة من الاضطرابات السياسية.

وذكرت مانشا باشا زوجة ناصر، أنهما كانا يستقلان سيارتهما في الطريق إلى المنزل عندما اعترضتهما شاحنة بيضاء وسيارة.