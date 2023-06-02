اختطاف ناشط باكستاني بارز في كراتشي
قالت زوجة جبران ناصر، المحامي والناشط الباكستاني البارز في مجال حقوق الإنسان، إنه اختُطف في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس في مدينة كراتشي بجنوب البلاد، مما أثار غضبا واسع النطاق في الدولة الآسيوية.
ولم تعلن أي جهة لإنفاذ القانون أنها تحتجز ناصر لديها، لكن اختطافه يأتي في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة جديدة من الاضطرابات السياسية.
وذكرت مانشا باشا زوجة ناصر، أنهما كانا يستقلان سيارتهما في الطريق إلى المنزل عندما اعترضتهما شاحنة بيضاء وسيارة.
وأضافت باشا، وهي ممثلة شهيرة، لرويترز اليوم الجمعة: "جاء بعد ذلك ما لا يقل عن 15 رجلا وربما أكثر يرتدون ملابس مدنية وطلبوا من جبران النزول من السيارة"، مضيفة أن جميع الرجال كانوا مسلحين وبعضهم كان يحمل أسلحة آلية.
وقالت إنهم لم يكشفوا عن سبب اقتياد ناصر معهم، وإنها حاولت إبلاغ الشرطة التي أحجمت عن تسجيل الواقعة رسميا.
ولم يرد متحدث باسم حكومة إقليم السند على طلب للتعليق.
وينتقد ناصر، الذي خاض انتخابات 2018 مرشحا مستقلا، بشكل صريح انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وكان الممثل القانوني للضحايا في عدد من القضايا البارزة.
وانتقد في الآونة الأخيرة حملة اعتقالات طالت قادة من حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان والتحرك لمحاكمتهم عسكريا بعد احتجاجات عنيفة شهدتها البلاد الشهر الماضي.