هل تتحول موازين القوى في العالم لصالح روسيا والصين!

الحرب بين إسرائيل وحركة حماس لا تهدد فقط بإشعال حريق إقليمي، بل إنها تؤثر على توازن القوى العالمي، حيث تؤدي إلى استنزاف الموارد الأمريكية والأوروبية، في حين تُخفف الضغط على روسيا وتوفر فرصًا جديدة للصين.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها، إنه من الصعب التنبؤ بالتأثير طويل المدى لاشتعال النيران في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن الأمر يعتمد في المقام الأول على ما إذا كانت إسرائيل ناجحة في نهاية المطاف في تحقيق هدفها المعلن، المتمثل في القضاء على حركة حماس، باعتبارها القوة العسكرية والسياسية الرئيسة في غزة.

وأضافت أن الحرب التي شنتها حماس تُعد بمثابة نعمة لمنافسي أمريكا الجيوسياسيين الرئيسيين، حيث سعت الصين وروسيا وإيران منذ فترة طويلة إلى تقويض النظام الدولي الذي تدعمه الولايات المتحدة، وهي الآن تستغل تشتيت انتباه أمريكا.

وبالرغم من ذلك، وبينما تركز واشنطن اهتمامها على الشرق الأوسط، قد تكون روسيا المستفيد الأوضح من الاضطرابات المنتشرة؛ حيث تحتفل موسكو بما تسميه "نفاق الحكومات الغربية"، التي أدانت بشدة المذابح الروسية ضد المدنيين في أوكرانيا، لكنها لا تقدم سوى انتقادات خفيفة، إن وجدت، للأفعال الإسرائيلية في غزة، وفق تقرير الصحيفة.