وزير الخارجية الإيراني يعلق على زيارة شمخاني للإمارات

علق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، على زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لبلاده الأدميرال علي شمخاني، أمس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب عبد اللهيان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "زيارة الأدميرال شمخاني إلى الإمارات والعراق تتم في إطار العلاقات الأمنية القائمة، وليست ظاهرة جديدة".

وأضاف عبد اللهيان: "ممثل وزارة الخارجية يرافقه في جولاته، وهناك تنسيق في السياسة الخارجية، وكل شيء في إطار النظام وتحت إشراف رئيس الجمهورية".

واختتم وزير الخارجية الإيراني تغريدته بالقول: "دع الأعداء يعرفون، ليست هناك خلافات"، في إشارة إلى وجود خلافات بين الأجهزة الحكومية في إيران تجاه التطورات الجديدة.

ومن المقرر أن يتوجه شمخاني الأسبوع المقبل إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد أمني لتوقيع اتفاقية أمنية مهمة مع العراق، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية.