إيران.. مقتل رجل الدين الملا يوسف محمدي حرقا بالبنزين

أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، مساء اليوم الإثنين، بمقتل أحد رجال الدين من أهل السنة في مدينة سنندج التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران.

ونقلت الوكالة عن مدير المركز الإسلامي في غرب البلاد سعيد عسكري قوله، إن "الملا يوسف محمدي، إمام صلاة الجماعة في قرية كلاته في مدينة سنندج، قُتل في الأيام الماضية بعد سكب البنزين على جسده من قبل مجهولين".

وأوضح أنه "للأسف منذ أيام أضرمت النيران في منزل المدرس السني وإمام قرية كلاته في مدينة سنندج الملا يوسف محمدي من قبل مجهولين بينما قاموا بعد ذلك بسكب البنزين عليه وفارق الحياة".