أردوغان: نريد استمرار علاقاتنا مع إسرائيل بغض النظر عن نتيجة الانتخابات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، إنه يريد استمرار علاقات بلاده مع إسرائيل على أساس التفاهم المتبادل، بغض النظر عن نتيجة انتخابات الكنيست، وذلك في الوقت الذي يبدو فيه أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، في طريقه للعودة إلى السلطة.

وجاء تصريح أردوغان، خلال مقابلة مع محطة "إيه.تي.في" التلفزيونية التركية، وسط تحسن في العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة بين تركيا وإسرائيل.

وزار الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج أنقرة هذا العام في أول زيارة يقوم بها زعيم إسرائيلي لتركيا منذ العام 2008.