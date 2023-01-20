للمرة الأولى.. إيران تنشر صورة للشخص الذي أسقط الطائرة الأوكرانية قبل 3 سنوات

ولم توضح الوكالة التابعة للحرس الثوري هوية الشخص بشكل كامل ولا الرتبة العسكرية التي يحملها.

وأسقطت الدفاعات الجوية للحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية بعد إصابتها بصاروخين بعد لحظات من إقلاعها من مطار الخميني باتجاه كييف، في الـ8 من يناير/كانون الثاني لعام 2020.

ولم يعترف الحرس الثوري بإسقاط هذه الطائرة إلا بعد مرور ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن إسقاطها جاء نتيجة خطأ بشري.