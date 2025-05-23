"بناءة".. أول تعليق أمريكي على مباحثات الجولة "الخامسة" مع إيران

قالت الولايات المتحدة، الجمعة، إن مباحثات "بناءة" جرت مع إيران، وأسفرت عن إحراز "تقدم إضافي"، وذلك في ختام الجولة الخامسة من المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني في روما.

وأفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى، رفض الكشف عن هويته، بأن "المباحثات لا تزال بناءة، وقد أحرزنا تقدمًا إضافيًا، لكن يبقى الكثير من العمل الذي ينبغي إنجازه"، مضيفًا أن "الجانبين اتفقا على اللقاء مجددًا في وقت قريب".

وفي وقت سابق، أكد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أن جولة المفاوضات الخامسة بين إيران والولايات المتحدة كانت من أكثر الجولات احترافية، مشددًا على أن العملية التفاوضية لا تزال معقدة وتتطلب عقد جلسات إضافية لتجاوز العقبات والوصول إلى حلول عملية ومستدامة.

وأوضح عراقجي، في تصريح للتلفزيون الإيراني عقب انتهاء الجولة الخامسة، في روما، أن المقترحات التي قدمها وزير خارجية عُمان تمثل خطوة مهمة، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث في العواصم قبل استئناف الجولة القادمة من المفاوضات.

وكشف عراقجي عن تمسك إيران الكامل بمواقفها، وأن الجانب الأمريكي بات يمتلك الآن فهماً أوضح لمواقف طهران، مبيناً أن "وزير خارجية عمان قدم مقترحات مهمة لرفع العقبات، وقد تم الاتفاق على إجراء مزيد من الدراسات الفنية في العواصم بشأن هذه المقترحات"، معتبراً أن هذه الحلول قد تكون مفتاحاً لحل المفاوضات.