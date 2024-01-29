النيجر.. "فخ" الشركاء الجدد يُعجّل بالقطيعة مع القوى التقليدية

أقدم حكام النيجر العسكريون على خطوات أخرى في مسار إحداث قطيعة شاملة مع القوى التقليدية، في مقابل انفتاح غير مسبوق في المجالين العسكري والاقتصادي مع شركاء جدد.

حفل الشهر الأول من العام الجاري بتطورات جديدة في نيامي أعطت تصورا عاما عن شكل العلاقات الثنائية مع موسكو وبكين وطهران، التي التحقت بفريق "المصطادين في المياه العكرة".

وبينما شقّت النيجر ومالي وبوركينا فاسو مجتمعين "وثيقة" العضوية بمجموعة دول غرب أفريقيا، سبقها تعثر المفاوضات بين "إيكواس" وسلطات نيامي.

ولم يقم بالرحلة ضمن وفد من الهيئة سوى رئيس الدبلوماسية التوغولية، روبرت دوسي، في حين كان ينبغي لنظيره السيراليوني، وممثل بنين وهما بلدان تم تعيينهما كوسيطين في أزمة النيجر، أن ينضما أيضا إلى نيامي بصحبة الفريق المفوض في المحادثات من بينهم الرئيس النيجيري السابق عبد السلام أبو بكر الذي ألغى زيارته دون إبداء أسباب أيضا.