تنذر بكارثة نووية.. محطة زابوريجيا صداع في رأس غروسي

تمثل المخاطر المهولة التي قد تنجم عن أي ضرر يصيب محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، صداعاً مزمناً في رأس رفايل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويحاول غروسي بكل طاقته أن يسعى لمنع ما اعتبرها "كارثة نووية" قد تحدث نتيجة الاستهداف المتكرر للمحطة، لذا توجه إلى روسيا اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات تهدف لتأمين المحطة.

وزار غروسي محطّة زابوريجيا التي تسيطر عليها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، الأسبوع الماضي، حيث دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنّب وقوع كارثة نووية.

وقال خلال رحلة إلى كالينينغراد، وهو جيب روسي يقع على بحر البلطيق بين بولندا و ليتوانيا: "التقيت مسؤولين كباراً من عدّة وكالات روسية... أواصل جهودي لحماية محطة زابوريجيا النووية".

وأضاف على تويتر: "زيارتي الأخيرة (إلى زابوريجيا) أكدت الحاجة الماسّة لتحقيق هذا الهدف الأساسي الذي يصبّ في مصلحة الجميع".