بريطانيا: القوات الأوكرانية تحت ضغط متزايد في باخموت
قالت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية التي تدافع عن مدينة باخموت تواجه ضغطا كبيرا متزايدا من القوات الروسية، مع احتدام القتال داخل المدينة الواقعة شرق البلاد وحولها.
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في النشرة المخابراتية اليومية على تويتر أن أوكرانيا تعزز دفاعاتها في المنطقة وتدفع بوحدات من النخبة، بينما تقدمت قوات الجيش الروسي وتلك التابعة لمجموعة فاغنر في الضواحي الشمالية لمدينة باخموت.
قصفت روسيا أمس الجمعة، آخر طرق للإمدادات خارج باخموت بهدف حصار المدينة بالكامل
وأضافت أن جسرين رئيسيين في باخموت دمرا خلال الساعات الست والثلاثين الأخيرة، مشيرة إلى أن طرق الإمداد التي تسيطر عليها أوكرانيا خارج المدينة محدودة.
وقصفت القوات الروسية آخر طرق للإمدادات خارج باخموت أمس الجمعة، بهدف حصار المدينة بالكامل ومساعدة موسكو في تحقيق أول انتصار كبير لها في الحرب منذ نصف العام.