بعد اعترافها بدولة فلسطين.. إسرائيل تستدعي سفير أرمينيا لـ"التوبيخ"

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الجمعة، سفير أرمينيا لدى إسرائيل "لتوجيه توبيخ صارم" إلى يريفان، بعد إعلانها الاعتراف بدولة فلسطين، بحسب بيان رسمي.

وقال البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "عقب اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين، استدعت وزارة الخارجية السفير الأرميني لتوجيه توبيخ صارم" ليريفان.

وأعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن يريفان تعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية.