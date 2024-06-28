فرنسا.. الانتخابات تقترب و"تسونامي اليمين" يواصل الزحف

أغلبية مطلقة

أظهر استطلاع للرأي، قبل يومين من الجولة الأولى للانتخابات التشريعية، أن جزءًا كبيرًا من الفرنسيين يعتزمون التصويت لصالح حزب "التجمع الوطني" برقم قياسي وسّع الفارق بينه وبين المعسكر الرئاسي واليسار.

والاستطلاع الذي أجراه "أوبنيون واي" لصالح "سي نيوز، وأوروب 1، وجورنال دو ديمانش"، ونُشر الجمعة 28 يونيو، سأل المشاركين: "في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية يوم الأحد، أي من المرشحين التالية أسماؤهم ستصوت له في دائرتك الانتخابية؟".

وفي هذا السباق المشتعل، سيحصل "التجمع الوطني" وحلفاؤه، بما في ذلك المرشحون الجمهوريون المؤيدون لإيريك سيوتي، على 36% من الأصوات، وهي النتيجة التي تعطي الأمل بالحصول على الأغلبية المطلقة بعد الجولة الثانية لحزب جوردان بارديلا.