لافروف: سنواصل مساعدة مالي لتحسين قدراتها العسكرية

وأضاف: "نرحب بكل الخطوات التي اتخذتها سلطات روسيا الاتحادية لتهيئة ظروف تفضيلية من أجل بلدي للوصول إلى الضروريات الأساسية، وسط أوضاع صعبة يمر بها الاقتصاد العالمي".

تأتي الزيارة في أعقاب دعوة أطلقتها الأمم المتحدة الأسبوع الماضي لإجراء تحقيق مستقل في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحتمل أن القوات المسلحة في مالي ارتكبتها بالشراكة مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.

ومنذ وصوله إلى السلطة في انقلاب 2020، حول المجلس العسكري الحاكم في مالي تركيزه إلى موسكو وسط خلافاته مع دول الجوار والغرب؛ بسبب تأجيل الانتخابات وقرار التعاون مع المرتزقة الروس.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العام الماضي، إن موسكو ملتزمة بتعزيز التعاون مع مالي لمساعدتها في التخلص من المسلحين، كما وعدت موسكو بشحنات وقود وأسمدة وغذاء تبلغ قيمتها نحو مئة مليون دولار.