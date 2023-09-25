تقرير: بوتين فرض مناهج جديدة لعسكرة المجتمع الروسي
رأى خبراء بأن المناهج الروسية التي تثني على قرار الرئيس فلاديمير بوتين بشن عمليات عسكرية ضد أوكرانيا "محاولة لتشجيع طلبة المدارس على التضحية بالنفس"، بحسب ما ذكره تقرير لصحيفة "الإندبندنت".
وفي أيلول الجاري، طرحت روسيا مناهج دراسية جديدة لمادة التاريخ تدعي أن "أوكرانيا دولة قومية متطرفة تم استغلالها كأداة هدم من قبل الولايات المتحدة من أجل تدمير روسيا".
وحذرت تلك المناهج من أن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو كانت ستؤدي إلى حرب كارثية، وربما إلى نهاية الحضارة، الأمر الذي فرض على روسيا التحرك لتتفادى وقوعها.
وقالت "جاروسلافا باربيري"، الأكاديمية في جامعة بيرمينغهام وكاتبة عشرات المقالات حول الشؤون الروسية، إن "الكتب المنهجية والدروس التي ترشد الأطفال على كيفية استخدام المسيرات هي جميعها جزء من خطة أوسع".
وأشارت إلى أن "تعليم الوطنية ليس شيئا جديدا، لكنه اكتسب زخما جديدا في ظل بوتين، وهي محاولة لغرس أفكار في الجيل التالي من خلال المساواة بين حب الوطن والتضحية بالنفس".
وأضافت أن "المناهج التي كرست 28 صفحة لحرب روسيا في أوكرانيا ترمي أيضا إلى إقناع الأطفال بأن روسيا كانت على الدوام محاطة بالأعداء"، معتبرة بأن الأمر له "علاقة بعسكرة الشباب وجعلهم يعتقدون أنهم كانوا دائما محاطين بأعداء ثابتين، وأن عليهم خدمة احتياجات الدولة".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد صادقت في تموز على خطط لتعليم أطفال المدارس دروسا جديدة في كيفية تشغيل المسيرات القتالية والبنادق الهجومية والقنابل اليدوية، حيث قال نائب وزير الدفاع "روسلان تساليكوف" إن البرنامج سيتضمن معلومات تشغيلية أساسية وأساليب مواجهة أسلحة العدو، ومن بينها المسيرات.
وتقول "باربيري" إن "هذا دليل على أن الكرملين أدرك الطبيعة المتغيرة للحرب، واستخدام أوكرانيا الواسع للمسيرات التجارية، وهذا النهج يساهم في عسكرة المجتمع".
من جهته، تقول "كاتي ستيلارد"، من مركز ويلسون البحثي، إن "بوتين لطالما كان مهووسا بالتاريخ، وإن المناهج الجديدة تعكس رغبته في إحكام القبضة على الرواية التاريخية الروسية، لكن هذا لا يعني أنه سينجح، وأن الناس سيؤمنون بها من دون تشكيك لما يقرؤونه في كتب التاريخ المدرسية".
المصدر: صحيفة "الإندبندنت"