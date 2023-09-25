تقرير: بوتين فرض مناهج جديدة لعسكرة المجتمع الروسي

وقالت "جاروسلافا باربيري"، الأكاديمية في جامعة بيرمينغهام وكاتبة عشرات المقالات حول الشؤون الروسية، إن "الكتب المنهجية والدروس التي ترشد الأطفال على كيفية استخدام المسيرات هي جميعها جزء من خطة أوسع".

وأشارت إلى أن "تعليم الوطنية ليس شيئا جديدا، لكنه اكتسب زخما جديدا في ظل بوتين، وهي محاولة لغرس أفكار في الجيل التالي من خلال المساواة بين حب الوطن والتضحية بالنفس".

وأضافت أن "المناهج التي كرست 28 صفحة لحرب روسيا في أوكرانيا ترمي أيضا إلى إقناع الأطفال بأن روسيا كانت على الدوام محاطة بالأعداء"، معتبرة بأن الأمر له "علاقة بعسكرة الشباب وجعلهم يعتقدون أنهم كانوا دائما محاطين بأعداء ثابتين، وأن عليهم خدمة احتياجات الدولة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد صادقت في تموز على خطط لتعليم أطفال المدارس دروسا جديدة في كيفية تشغيل المسيرات القتالية والبنادق الهجومية والقنابل اليدوية، حيث قال نائب وزير الدفاع "روسلان تساليكوف" إن البرنامج سيتضمن معلومات تشغيلية أساسية وأساليب مواجهة أسلحة العدو، ومن بينها المسيرات.