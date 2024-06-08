"الشقيقان نيلي".. رجلا الظل يتلاعبان في بوصلة الانتخابات الإيرانية

وبحسب بعض المواقع الإخبارية في ذلك الوقت، فإن ميثم نيلي، شقيق مقداد، لعب دورا في تعيينات حكومة رئيسي.

وقال محمود أحمدي بيغش، عضو البرلمان، إن ما سماها ظاهرة "المقدادية" في حكومة الرئيس تلعب الدور نفسه الخاطئ الذي لعبته دائرة المتنفذين في حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني.

ويُعد ميثم وشقيقه مقداد من الداعمين والمقربين لوزير الثقافة والإرشاد المرشح الحالي للانتخابات الرئاسية محمد مهدي إسماعيلي.

ومقداد نيلي، نجل حسين نيلي أحمد آبادي، وزير المناجم والمعادن في الحكومات الأولى للثورة عام 1979، وشقيق ميثم نيلي، رئيس تحرير موقع "رجا نيوز"، وأحد إعلاميي "جبهة الاستقامة".

وزير ينفي تأييد إسماعيلي

في سياق متصل، نقل موقع "مرصاد ميديا"، المقرب من الحرس الثوري، عن مصدر مطلع ومقرب من مجلس صيانة الدستور قوله إن "القائم بأعمال وزير الخارجية علي باقري كني اتصل بمسؤولين في مجلس صيانة الدستور وأبلغهم سحب توقيعه من الرسالة التي سربتها وسائل الإعلام المحلية".

وكان 16 مسؤولاً في حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، من بينهم باقري كني، بعثوا رسالة إلى مجلس صيانة الدستور يطالبونه بتأييد أهلية المرشح إسماعيلي الذي كانت عليه قضية إدانة سابقة بتلقي رشوة.

وبحسب المصدر، فإن "باقري كني أبلغ مجلس صيانة الدستور أنه رفض في البداية التوقيع على خطاب الموافقة على أهلية إسماعيلي، لكن توقيعه حصل نتيجة ضغوط من بعض أقارب الرئيس والمقربين منه"، في إشارة إلى مقداد وميثم نيلي.

الحكومة تهدد

وأعلنت وكالة أنباء "إيرنا" التابعة للحكومة الإيرانية، مساء الجمعة، فتح تحقيق قضائي في كشف رسالة 16 عضوا في حكومة إبراهيم رئيسي إلى مجلس صيانة الدستور لدعم ترشيح مهدي إسماعيلي.

وجاء نشر هذه الرسالة في حين لم يتم الانتهاء من فحص مؤهلات المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، وزعم أحمد جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور، أن هذا المجلس لا يتعرض لضغوط سياسية بشأن تدقيق مؤهلات المرشحين.