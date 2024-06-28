إيران: تصريحات أمريكا بشأن الانتخابات "تدخل"

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الجمعة، تصريحات مسؤول أمريكي كبير بشأن الانتخابات الرئاسية في إيران، بأنها "تدخل".

وكتب أبرام بالي، نائب الممثل الخاص للحكومة الأمريكية لشؤون إيران، في حسابه عبر منصة "إكس": "بينما تستعد الحكومة الإيرانية لانتخاباتها الرئاسية، لسوء الحظ، لا تتوقع الولايات المتحدة إجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وردّ كنعاني في تدوينة له عبر حسابه على نفس المنصة الاجتماعية، أن "التصريحات التدخلية لنائب الممثل الخاص الأمريكي للشؤون الإيرانية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية في بلادنا مشينة وتدخل واضح".