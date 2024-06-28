إيران: تصريحات أمريكا بشأن الانتخابات "تدخل"
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الجمعة، تصريحات مسؤول أمريكي كبير بشأن الانتخابات الرئاسية في إيران، بأنها "تدخل".
وكتب أبرام بالي، نائب الممثل الخاص للحكومة الأمريكية لشؤون إيران، في حسابه عبر منصة "إكس": "بينما تستعد الحكومة الإيرانية لانتخاباتها الرئاسية، لسوء الحظ، لا تتوقع الولايات المتحدة إجراء انتخابات حرة ونزيهة".
وردّ كنعاني في تدوينة له عبر حسابه على نفس المنصة الاجتماعية، أن "التصريحات التدخلية لنائب الممثل الخاص الأمريكي للشؤون الإيرانية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية في بلادنا مشينة وتدخل واضح".
وزعم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "نزاهة إجراء الانتخابات في إيران ثبتت في الانتخابات السابقة".
وأضاف: "لن تتوقف السلطات الأمريكية عن مثل هذه التصريحات التافهة، وسيرد الشعب الإيراني بقوة على مثل هذه التصريحات التدخلية بمشاركته الفعالة والحماسية في صناديق الاقتراع، تمامًا كما كان الحال في الماضي".
وأوضح: "لقد شهدت دول العالم آثار ونتائج الديمقراطية الأمريكية داخل هذا البلد وفي مناطق مختلفة من العالم وذاقت طعمها المرير، وعلى سبيل المثال فإن مخرجات الديمقراطية الأمريكية وحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة هم مجرمون مشهورون وبارعون في الاحتلال والعنصرية والحرب وسفك الدماء والأعمال الإرهابية".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "إذا سمحت آلية الديمقراطية الأمريكية بذلك، فإن الشعب الأمريكي سيختار بالتأكيد حكامًا أفضل لنفسه".