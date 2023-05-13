وثيقة وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل
دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حيز التنفيذ عند الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت، بوساطة ومتابعة مصرية، بعد أيام تعرض خلالها قطاع غزة لسلسلة هجمات وعمليات اغتيال واسعة.
وأوردت وكالة "الأناضول" التركية ما جاء في وثيقة اتفاق وقف إطلاق النار، أنه "بناء على موافقة الطرفين، تعلن مصر وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم 13 مايو/ أيار 2023".
وأضافت أنه "وبناء على ذلك يتم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل وأيضا استهداف الأفراد، وذلك فور البدء في تنفيذ وقف إطلاق النار".
وختمت الوثيقة بالقول: "وتحث مصر الطرفين على تطبيق الاتفاق وتعمل على متابعة ذلك بالتواصل معهما".
ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على غزة أسفرت عن مقتل 33 فلسطينياً بينهم 6 أطفال و3 سيدات، و6 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" فضلاً عن إصابة 147 آخرين بجراح مختلفة، بينما بدأت الفصائل الفلسطينية بالرد برشقات صاروخية وصلت إلى تل أبيب وعدة مدن وسط البلاد.