وثيقة وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حيز التنفيذ عند الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت، بوساطة ومتابعة مصرية، بعد أيام تعرض خلالها قطاع غزة لسلسلة هجمات وعمليات اغتيال واسعة.

وأوردت وكالة "الأناضول" التركية ما جاء في وثيقة اتفاق وقف إطلاق النار، أنه "بناء على موافقة الطرفين، تعلن مصر وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم 13 مايو/ أيار 2023".