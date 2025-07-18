صاروخ بالملايين لإسقاط "درون" بالآلاف.. أوكرانيا ضحية "السلاح الفاخر"

قال خبراء عسكريون فرنسيون، إن استخدام صواريخ "باتريوت" الباهظة، التي تبلغ كلفة الواحد منها أكثر من 4 ملايين دولار، لاعتراض طائرات "درون" روسية لا تتجاوز قيمتها 20 ألف يورو، يكشف مفارقة خطيرة في ميزان الكلفة والفعالية ضمن الحرب الأوكرانية.

وأشار الخبراء إلى أن هذا النهج قد يخلق استنزافًا ماليًا طويل الأمد لأوكرانيا وحلفائها، ويطرح تساؤلات سياسية واستراتيجية حول استدامة الدعم العسكري الغربي في ظل أزمات اقتصادية متصاعدة داخل دول الناتو.

كلفة باهظة مقابل خصم "رخيص"

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "لا ديبيش" الفرنسية نقلًا عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، تبلغ تكلفة بطارية باتريوت الواحدة حوالي 1.1 مليار دولار، بينما يصل سعر كل صاروخ مستخدم إلى 4.1 مليون دولار. في المقابل، لا تتجاوز تكلفة "الدرونز" الروسية (من طراز شاهد 136 وغيرها) ما بين 20 و50 ألف دولار.

هذا الفارق الهائل في الكلفة يثير تساؤلات عميقة في الأوساط العسكرية الغربية حول مدى استدامة هذا النوع من الدعم، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية وخطط التقشف التي تطال شعوب الدول المانحة.

استراتيجية استنزاف مزدوج

من جهته، قال فيليب غرو، الباحث في مؤسسة البحوث الاستراتيجية (FRS) في باريس، لـ" إرم نيوز"، إن استخدام منظومات باهظة مثل "باتريوت" ضد أهداف رخيصة هو جزء من ما يُعرف بـ"الاستراتيجية غير المتكافئة".

وأضاف، أنه "من الناحية التقنية، الهدف هو إجبار الخصم على تطوير وسائل هجوم أكثر تطورًا، لكن النتيجة هنا تبدو معكوسة: روسيا تواصل الاعتماد على الدرونز الرخيصة، بينما يتحمّل الغرب تكلفة دفاعية باهظة. هذا يُسمى في علم التوازنات العسكرية "الضعف التنافسي".

ويتابع غرو: "قد لا تؤثر باتريوت جذريًا في موازين الحرب، لكنها تبعث برسالة سياسية قوية لبوتين مفادها: الغرب لن يتراجع، مهما كلف الثمن".

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تكامل مدروس

من جهة ميدانية، يشير الباحث الفرنسي في الدراسات العسكرية بجامعة ليون، أرنو بيلانجيه، إلى أن أنظمة باتريوت لا تُستخدم لاعتراض كل طائرات الدرونز، بل تُخصَّص بشكل رئيسي للأهداف ذات الطابع الاستراتيجي، مثل الصواريخ المجنحة أو الباليستية، التي تُشكل تهديدًا فعليًا للبنية التحتية الحرجة.

وفي تصريح لـ"إرم نيوز"، أوضح بيلانجيه أن "الجيش الأوكراني يعتمد على منظومات متنوعة في التصدي للدرونز"، منها أنظمة NASAMS، وأسلحة ليزرية أو مدافع رشاشة مضادة للطائرات، في حين تُوظَّف أنظمة باتريوت "لحماية العاصمة كييف والمواقع الحيوية من ضربات صاروخية دقيقة قد تكون مدمّرة".

ويحذر الخبير من أن التضخيم الإعلامي حول استخدام صواريخ باهظة مثل "باتريوت" ضد طائرات بدون طيار منخفضة التكلفة، "يخلق انطباعًا غير دقيق بأن الدعم الغربي مكلف وغير فعّال"، بينما الواقع بحسب قوله، يُظهر تكاملًا مدروسًا في المنظومة الدفاعية الأوكرانية، يوازن بين الحاجات والموارد المتاحة.