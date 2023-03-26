نتنياهو يقيل وزير الدفاع غالانت من منصبه

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم، إنه أقال وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه، بحسب ما أوردت صحيفة يديعوت أحرنوت.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه استدعى نتنياهو، غالانت، على خلفية تقارير قالت إن الأخير سيطالب بوقف التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة المؤلفة من أحزاب دينية وقومية وأثارت احتجاجات غير مسبوقة على مستوى البلاد.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن الوزراء المحتملين لتولي منصب وزارة الدفاع خلفا لغالانت هم آفي ديختر، أو نير بركات.