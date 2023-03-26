نتنياهو يقيل وزير الدفاع غالانت من منصبه
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم، إنه أقال وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه، بحسب ما أوردت صحيفة يديعوت أحرنوت.
وفي وقت سابق من اليوم نفسه استدعى نتنياهو، غالانت، على خلفية تقارير قالت إن الأخير سيطالب بوقف التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة المؤلفة من أحزاب دينية وقومية وأثارت احتجاجات غير مسبوقة على مستوى البلاد.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن الوزراء المحتملين لتولي منصب وزارة الدفاع خلفا لغالانت هم آفي ديختر، أو نير بركات.
وأصدر غالانت، أمس السبت، إعلانا دعا فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى وقف خطة الإصلاح القضائي لفترة كافية للانخراط بشكل أعمق في مفاوضات مع المعارضة للتوصل إلى حل وسط.
وقال غالانت: "نحن بحاجة إلى تغيير في النظام القضائي، لكن هذه التغييرات تتم من خلال الحوار، ومن أجل الأمن القومي يجب إيقاف التشريعات القضائية".
وأضاف غالانت "الانقسام المتزايد في المجتمع يتغلغل إلى الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، هذا خطر مباشر وملموس واضح على أمن البلاد ولن أدع هذا الأمر يحدث".
وأثارت دعوة غالانت غضب بعض شركاء نتنياهو، حيث طالب إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، نتنياهو بإقالة غالانت، في حين أكد رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، أوفير كاتس أن "كل من يرفض التصويت للإصلاح القضائي في الكنيست هذا الأسبوع، سيكون قد أنهى حياته السياسية في حزب الليكود".