إيران تحكم بسجن الناشط البارز آرش صادقي

حكمت محكمة الثورة في طهران، اليوم الخميس، بالسجن 68 شهراً ضد الناشط السياسي البارز آرش صادقي، الذي تم الإفراج عنه بكفالة، السبت الماضي.

وقال رامين صفرنيا، محامي الناشط آرش صادقي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "فرع 26 بمحكمة الثورة في طهران حكم غيابيا بالسجن لمدة خمس سنوات وثماني أشهر ضد موكله آرش، كما تم الحكم بمنعه من دخول طهران والمحافظات الشمالية والمدن المجاورة لمدة عامين".

وأضاف صفرنيا إن "صادقي تم الحكم عليه بحظر السفر خارج إيران لمدة عامين وعدم الدخول إلى الفضاء الإلكتروني طيلة العامين وعدم العضوية في الأحزاب السياسية والأنشطة الاجتماعية، كما تم مصادرة المعدات التي جرى ضبطها في منزله لصالح الحكومة الإيرانية".