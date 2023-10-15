زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي: سنسارع لدعم إسرائيل عسكريًا

قال تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأحد، إن المجلس سيعمل لجمع أكبر حزمة مساعدات لدعم إسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف "شومر" خلال زيارة إلى إسرائيل: "سنعمل على إقرار هذه المساعدات من خلال مجلس الشيوخ في أقرب وقت ممكن، وأوضح زعماء إسرائيل لنا أنهم بحاجة إلى المساعدات العاجلة".