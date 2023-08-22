كوريا الشمالية تبلغ اليابان اعتزامها إطلاق قمر صناعي

ذكر خفر السواحل الياباني، الاثنين، (الثلاثاء بالتوقيت المحلي) أن كوريا الشمالية قالت إنها ستطلق قمرا صناعيا بين 24 و31 أغسطس /آب في اتجاه البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا طلب من الوزارات المعنية التعاون في جمع المعلومات، قائلا إن طوكيو ستتعاون مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في هذا الصدد.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت قمرا صناعيا في 31 مايو/ أيار لكن الأمر انتهى بسقوطه في البحر.