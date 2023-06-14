6 قتلى على الأقل إثر ضربات صاروخية روسية على أوديسا ودونيتسك

وكانت روسيا أطلقت 4 صواريخ كروز على أوديسا، وفقًا للقيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتسببت الصواريخ والتفجيرات بضرر في مركز أعمال ومؤسسة تعليمية ومجمع سكني ومؤسسات للأغذية ومتاجر في وسط المدينة.

وبين الجيش أنه من الوارد أن يكون هناك المزيد من الضحايا تحت الانقاض، مشيرين إلى أن القتلى الثلاثة في أوديسا كانوا يعملون في مستودع لسلسلة متاجر بيع بالتجزئة عندما أصابه صاروخ أشعل فيه النيران، وهناك 7 آخرون أصيبوا.

وأظهر مقطع فيديو كان نشره سيرهي براتشوك المتحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا، مباني متعددة الطوابق فقدت أجزاء من جدرانها وتهشمت نوافذها، وفرق إطفاء تكافح ألسنة لهب في ما بدا أنه مستودع.