أردوغان يعلن التقدم على كيلجدار أوغلو بفارق 2.6 مليون صوت

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت مبكر الإثنين، التقدم على أقرب منافسيه في انتخابات الرئاسة كمال كيلجدار أوغلو بفارق 2.6 مليون صوت.

وأعرب أردوغان عن اعتقاده بأن الفوز سيكون حليفه من الجولة الأولى، مؤكداً استمرار حصر أصوات الناخبين في الداخل والخارج وأن النتيجة النهائية لم تحسم بعد.

وأكد أنه إذا كان هناك جولة إعادة فسيتم احترام ذلك، وعلى الشعب أن يتحلى باليقظة لحين انتهاء عد الأصوات، نافياً تأكده من حسم الأمر في الجولة الحالية، ومتوقعاً زيادة الأرقام مع إعلان النتائج الرسمية.

وقال إن الناخبين الذين صوتوا لصالح تحالفه في البرلمان "سيقفون حتماً في جانب الاستقرار في الانتخابات الرئاسية"، على حد قوله.