صحيفة عبرية: الرئيس الإسرائيلي يقدم مقترحاً لاحتواء الأزمة ونتنياهو يرفضه

قدم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يوم الأربعاء، مقترح تسوية صاغه بنفسه، للخروج من الأزمة التي تعصف بإسرائيل بعد إقرار الائتلاف الحكومي الحالي خطة إصلاح في القضاء.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الخطة التي قدمها الرئيس هرتسوغ، تنص على عدم تدخل الائتلاف الذي يقوده بنيامين نتنياهو، في لجنة تعيين القضاة، وعدم قدرتهم على تعديل القوانين الأساسية الإ بتصويت 61 عضواً من الكنيست.

وأوضحت الصحيفة، أن الخطة التي طرحها الرئيس الإسرائيلي تقضي بأن "وجهات نظر المستشارين القضائيين للحكومة، ستكون ملزمة في جميع القضايا ، باستثناء مشاريع القوانين، والحقوق الأساسية".