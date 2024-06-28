لوموند: السلام يبدأ عند مغادرة نتنياهو وبقاء بايدن

نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن خبيرين في السياسة الدولية أن مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه، وبقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، من شأنه أن يفتح الطريق إلى تحقيق السلام في غزة.

وقال رئيس مؤتمرات العلوم السياسية في باريس فريديريك إنسيل إن السلام في غزة يتطلب إعادة انتخاب بايدن مع استبدال فريق نتنياهو بائتلاف إسرائيلي وسطي.

وأضاف الأكاديمي المختص في جغرافيا السياسة أن "عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة أمر بالغ الأهمية".

كذلك قال أستاذ السياسة في الجامعة الأمريكية في باريس، زياد ماجد، إن "المجتمع الدولي يمكن أن يلعب دورا رئيسا باستخدام الأدوات الدبلوماسية الجيدة".

وأشار إلى أن "التمييز بين الهجمات الشرعية التي تشنها حماس ضد المواقع العسكرية الإسرائيلية وجرائم الحرب التي يرتكبها المدنيون، يرتبط بأهمية سياق الحصار المفروض على غزة منذ عام 2007".