"موسكو تايمز": زعيم فاغنر يعد أنصاره بانتصارات جديدة بعد إغلاق مجموعته الإعلامية

وأكد بريغوجين أن قوات فاغنر لم تواجه مقاومة تذكر وهي في طريقها إلى موسكو، ما يدل على وجود مشاكل أمنية خطيرة في جميع أنحاء البلاد.

تأتي تصريحات زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بعد إغلاق مجموعته الإعلامية "باتريوت ميديا"، يوم الأحد الماضي.

وكانت "رويترز" نقلت عن مدير موقع إخباري يفغيني زوباريف، أحد أبرز منافذ مجموعة "باتريوت ميديا"، قوله: "إنني أعلن قرارنا بإغلاق الفضاء الإعلامي في البلاد ومغادرتها"، ولم يذكر سببًا محددًا لاتخاذ هذا القرار.

وقبل يومين من إعلان قرار الإغلاق، أعلنت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن وكالة مراقبة الاتصالات في الكرملين قررت حجب الشبكات الإعلامية المرتبطة ببريغوجين.

كما أعلنت مجموعة فاغنر، الأحد، تعليق تجنيد مقاتلين جدد لمدة شهر، مبررة ذلك بـ "عدم المشاركة المؤقتة" لقواتها في الحرب ضد أوكرانيا ونقلها إلى بيلاروسيا، وفقا لما ذكرته صحيفة "موسكو تايمز".

المصدر: "موسكو تايمز"