"موسكو تايمز": زعيم فاغنر يعد أنصاره بانتصارات جديدة بعد إغلاق مجموعته الإعلامية
قالت صحيفة "موسكو تايمز"، الثلاثاء، إن زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين وجه شكره إلى أنصاره، واعدا بانتصارات جديدة بعد إغلاق مجموعته الإعلامية "باتريوت ميديا".
وخاطب بريغوجين عبر مقطع صوتي أنصاره قائلا: "المسيرة من أجل العدالة كانت احتجاجا وليست انقلاباً (..) حققنا الكثير من الإنجازات".
وأضاف: "إنها مسيرة عدالة أطلقتها فاغنر في 24 يونيو لمحاربة الخونة وتعبئة مجتمعنا ومحاربة الظلم "، على حد وصفه.
وتابع: "ذهبنا لإظهار احتجاجنا وليس للإطاحة بالسلطة في البلاد (..) القيادة العسكرية الروسية لم تكن فعالة في الحرب مع أوكرانيا".
وأكد بريغوجين أن قوات فاغنر لم تواجه مقاومة تذكر وهي في طريقها إلى موسكو، ما يدل على وجود مشاكل أمنية خطيرة في جميع أنحاء البلاد.
تأتي تصريحات زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بعد إغلاق مجموعته الإعلامية "باتريوت ميديا"، يوم الأحد الماضي.
وكانت "رويترز" نقلت عن مدير موقع إخباري يفغيني زوباريف، أحد أبرز منافذ مجموعة "باتريوت ميديا"، قوله: "إنني أعلن قرارنا بإغلاق الفضاء الإعلامي في البلاد ومغادرتها"، ولم يذكر سببًا محددًا لاتخاذ هذا القرار.
وقبل يومين من إعلان قرار الإغلاق، أعلنت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن وكالة مراقبة الاتصالات في الكرملين قررت حجب الشبكات الإعلامية المرتبطة ببريغوجين.
كما أعلنت مجموعة فاغنر، الأحد، تعليق تجنيد مقاتلين جدد لمدة شهر، مبررة ذلك بـ "عدم المشاركة المؤقتة" لقواتها في الحرب ضد أوكرانيا ونقلها إلى بيلاروسيا، وفقا لما ذكرته صحيفة "موسكو تايمز".
المصدر: "موسكو تايمز"