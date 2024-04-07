بين التردد والتهديد.. هل فقدت باريس دورها في حرب أوكرانيا؟

وقال الأمين العام لمعهد بحوث السلام بجنيف "باختصار، كانت فرنسا ملتزمة بالكامل ضد روسيا ولكن أقل من الدول الأخرى"، موضحاً أنه "على نحو غير متوقع، وضعت فرنسا الآن، من خلال التصريحات الأخيرة للرئيس ماكرون، نفسها في دور الداعم الرئيس للمشاركة العسكرية المباشرة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا".

وأشار لهميسي إلى أن فرنسا وجدت نفسها الآن معزولة في دور المخلص؛ ما فاجأ حلفاءه الرئيسين، الذين لا يريدون حربًا عالمية ثالثة، وأبعدها بشكل دائم عن موسكو، التي تعتبر الآن باريس وإيمانويل ماكرون عدوها الرئيس.

بدوره، انتقد أوليفييه دوزون، مستشار قانوني للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" موقف فرنسا من التخبط في الملف الأوكراني -الروسي، قائلاً:" إن هذه رحلة خطيرة ومضرة لكل من فرنسا، وكل دول الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن الرغبة في تقديم المساعدة لأوكرانيا تعني أن فرنسا، كما فعلت عدة مرات في تاريخها، تناضل من أجل السلام".

ولفت دوزون إلى استضافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكثر من 20 زعيمًا أوروبيًا في باريس في 26 فبراير لمناقشة الخطوات التالية في أوكرانيا، بما في ذلك إمكانية التدخل التقليدي لحلف شمال الأطلسي، والذي أعلن أنه لا يستبعده إلا لأسباب "الغموض الاستراتيجي"، بينما لم تسفر المناقشات عن توافق في الآراء بشأن هذه المسألة".

وأوضح أنه "من حسن الحظ أن بعض البلدان تمكنت من إظهار البصيرة والوضوح فيما يتعلق باحتمال التدخل العسكري في أوكرانيا، خاصة بين الدول الأعضاء في مجموعة فيسيجراد".

انتحار أوروبا وخروجها من التاريخ

وأشار دوزون إلى تصريحات رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، آنذاك لقوله إن براغ لا تنوي إرسال قوات إلى أوكرانيا، مؤكدا أنه "لا داعي للقلق على أحد"، وهو تصريح صدر في المساء السابق.

وفي وارسو، قال رئيس الوزراء دونالد توسك إنه "مستعد للمشاركة في أي مبادرة تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا"، لكنه استبعد إرسال قوات.

من جانبه، قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إن بلاده ترفض بشكل قاطع الفكرة التي طرحها الرئيس الفرنسي، مضيفاً "موقفنا ثابت للغاية: نحن لسنا على استعداد لإرسال أسلحة أو قوات إلى أوكرانيا".

وقدر الرئيس السلوفاكي روبرت فيكو، المنتخب عام 2023، أن مثل هذا الإرسال للقوات سيؤدي إلى "تصعيد كبير"، واصفا مؤتمر باريس بأنه "اجتماع قتالي".

أما بالنسبة للسويد، فقد قال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن إرسال قوات إلى أوكرانيا "ليس له أهمية على الإطلاق في الوقت الحالي"، مضيفًا أن "التقليد المشاركة العسكرية الفرنسية ليس التقليد السويدي". ولم تشهد ستوكهولم أي صراع منذ اشتباكها مع النرويج عام 1814.

وتم اتخاذ الموقف نفسه في بريطانيا؛ إذ قال متحدث باسم رئيس الوزراء إن المملكة المتحدة لا تخطط "للانتشار واسع النطاق".