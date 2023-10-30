تقرير: الهنود يدخلون إلى أمريكا بشكل غير قانوني بأعداد قياسية

أفاد تقرير صادر عن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بأن ما يقرب من 42 ألف مهاجر من الهند عبروا الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني، خلال السنة المالية التي بدأت في أكتوبر الماضي، وحتى سبتمبر، وهو ضعف العدد مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إذ وصل عبور الهنود إلى أعلى مستوى تاريخي، وفق "وول ستريت جورنال".

وبحسب التقرير، أدت مجموعة من العوامل إلى قفزة كبيرة في عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود الأمريكية بشكل غير قانوني من الهند، إذ تؤدي السياسات القومية الهندوسية التي ينتهجها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى طرد بعض السكان.

كما ارتفع تداول قصص النجاح لأولئك الذين قاموا بالرحلة ووجدوا وظائف على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي بمثابة عامل جذب، بالإضافة إلى تدفق المهربين الذين يتنكرون على هيئة وكلاء سفر عبر القرى، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وأشارت إلى تصريح مسؤولي الإدارة، إذ إن الهجرة من الهند ودول أخرى خارج نصف الكرة الغربي جعلت من الصعب وقف تدفق الدخول غير القانوني على الحدود الأمريكية، وذلك نتيجة افتقار الولايات المتحدة إلى علاقات راسخة مع تلك البلدان بشأن الهجرة، ما يجعل ترحيل هؤلاء المهاجرين أبطأ وأكثر تكلفة.