روسيا ترفض نشر قوات من حلف الأطلسي في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تعتبر نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا حلا عمليا للصراع، وترى أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن بريطانيا بهذا الشأن استفزازية.

وأضافت الوزارة: "في الوقت الذي تبذل فيه جهود حقيقية لإيجاد حل شامل وعادل ودائم للصراع الدائر في أوكرانيا، عبر أمور منها معالجة أسبابه الجذرية، تستمر لندن في إصدار تصريحات لا تتعارض مع جهود موسكو وواشنطن فحسب، بل تهدف أيضا إلى تقويضها".

يأتي ذلك تزامنا مع وصول الوفد الأوكراني لمناقشة الحرب الأوكرانية-الروسية إلى البيت الأبيض.