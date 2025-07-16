هجوم أوكراني بالمسيرات يستهدف بيلجورود الروسية

قال حاكم بيلجورود في جنوبي روسيا فياتشيسلاف جلادكوف، في وقت مبكر من يوم الخميس، إن هجومًا بطائرات أوكرانية مسيّرة أسفر عن قتل شخص وإصابة ستة آخرين في مدينة بيلجورود.

وأضاف جلادكوف أن جميع المصابين الستة يتلقون العلاج في المستشفى من جروح ناجمة عن شظايا. ولحقت أضرار بستة منازل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 48 طائرة مسيرة أوكرانية في غضون ثلاث ساعات ونصف الساعة انتهت في 2030 بتوقيت جرينتش.

وتم تدمير 29 طائرة مسيرة فوق منطقة بيلجورود على الحدود الأوكرانية و16 أخرى فوق منطقة بريانسك، وهي منطقة حدودية أخرى إلى الغرب.

تتهم روسيا وأوكرانيا بعضهما بعضا باستهداف المدنيين، وهو ما ينفيه الطرفان، منذ بدء الحرب التي دخلت عامها الرابع.