"غير مسبوق".. "الأمم المتحدة" تنتقد قانون مكافحة الهجرة في بريطانيا

وأثارت موافقة البرلمان على مشروع القانون، انتقادات واسعة داخل المملكة المتحدة، من قبل المنظمات الحقوقية الدولية التي رفضت منع المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى الأراضي البريطانية من طلب اللجوء.

وتسعى الحكومة بعد احتجاز المهاجرين غير النظاميين، إلى ترحيلهم بأسرع ما يمكن، إمّا إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد ثالث مثل رواندا التي أبرمت بريطانيا اتفاقًا معها لإرسال مهاجرين غير شرعيين إلى هذا البلد الإفريقي، لكن لم يتم تنفيذ أيّ عمليات ترحيل.

وألغيت أول رحلة ترحيل كانت مقررة في يونيو 2022، بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأعلن القضاء نهاية حزيران يونيو الماضي، أن هذا الإجراء غير قانوني، لكنّ الحكومة البريطانية أعلنت في الحال عزمها على استئناف هذا الحكم، وأدخلت عليه تعديلات أبرزها فرض قيود على احتجاز الأطفال.

وسارعت الأمم المتّحدة إلى التنديد بالقانون الجديد، مؤكّدة أنّه يتعارض مع القانون الدولي ويرسي سابقة مثيرة للقلق.

وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ورئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان مشترك، إنّ مشروع القانون "يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين".

وحذر المسؤولان من "عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية"، موضحين أنّ مشروع القانون ينشئ سلطات احتجاز تتمتع بصلاحيات واسعة وتخضع لإشراف قضائي محدود.