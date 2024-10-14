بوريل: الاتحاد الأوروبي "تأخر كثيراً" في التنديد بالهجمات على "اليونيفيل"

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، خلال اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أن الدول الأعضاء في التكتل، "تأخرت كثيرا"، في التنديد بهجمات إسرائيل على جنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل" في لبنان، وفق وكالة "رويترز".

ووصف بوريل الهجمات الإسرائيلية على قوات "اليونيفيل"، أنها "أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف "يتعين علينا أن نكون ضد الهجمات الإسرائيلية على "اليونيفيل"، والكثير من الجنود موجودون هناك".

ورد الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إخلاء القوات مواقعها في جنوب لبنان، مؤكدا "أننا لن نغادر".

وقال تيننتي لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية: إن "وضع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان على مدى الأيام الأخيرة يثير القلق، خصوصا بعدما اعتدت القوات الإسرائيلية على مواقعها مرات عدة في الأيام الثلاثة الماضية".

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وشدد على أن البعثة، وعلى الرغم من تعرضها للاعتداء، قررت البقاء؛ لأنها هنا بناء على طلب مجلس الأمن، وتستجيب لطلب مجلس الأمن لا لطلب أي من الدول الأعضاء.

وكان قال مصدر من الأمم المتحدة إن "قوات إسرائيلية أطلقت النار على موقع مراقبة بالقاعدة الرئيسية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في الناقورة بجنوب لبنان، الجمعة، ما أسفر عن إصابة فردين".



وأضاف المصدر أن القوات الإسرائيلية اخترقت أيضا محيط موقع آخر لليونيفيل وأطلقت النار عليه، الخميس.