هل تنتقل المواجهة بين روسيا والغرب إلى الساحل الأفريقي؟
يثير الاختراق الروسي للقارة الأفريقية تساؤلات حول مستقبل المواجهة مع الأمريكيين والأوروبيين، في أعقاب التحاق دولة أخرى، وهي النيجر بحليفتيها مالي وبوركينا فاسو في شق ورقة التعاون العسكري مع بروكسل وباريس واستبداله بموسكو.
ومنذ الانقلاب العسكري في النيجر يوم الـ26 من يوليو الماضي وتولي قادة جدد السلطة، أثيرت مخاوف جدية لدى دوائر صنع القرار الغربي من نوايا التقارب مع موسكو، والذي تأكد بعد الجولة الأخيرة لنائب وزيرالدفاع الروسي يونس بك يفكيروف إلى نيامي وذلك بعد زيارات متتالية له إلى ليبيا وقبلها مالي وبوركينا فاسو.
وفي ظل استمرار الوجود الدبلوماسي والعسكري الأمريكي في النيجر، تطرح جملة من التساؤلات حول السياسة الجديدة تجاه البلد في أعقاب الأحداث العاصفة المتتالية التي عرفتها القارة السمراء، مثل: الانقلابات العسكرية، وتراجع النفوذ الفرنسي.
والزيارة الرسمية الأولى التي قام بها عضو في الحكومة الروسية إلى النيجر منذ انقلاب الـ26 من يوليو انتهت بالتوقيع على وثائق في إطار تعزيز التعاون العسكري بين جمهورية النيجر والاتحاد الروسي.
وأنهى النظام العسكري للجنرال تياني، مهمتين أمنيتين للاتحاد الأوروبي في يوم زيارة وفد روسي إلى نيامي الإثنين وذلك بعد قرار إلغاء العمل بقانون الهجرة أيضًا.
من أوكرانيا إلى الساحل
حيال هذه التطورات، أوضح الخبير الأمني الموريتاني المتخصص في الشؤون الأفريقية سلطان ألبان، أنه منذ موجة الانقلابات التي شهدتها منطقة الساحل الأفريقي خلال السنوات الأخيرة، أصبحت القارة الواعدة محل اهتمام كبير خاصة في أعقاب أزمات الطاقة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وانتقال الصراع من الحرب الأوكرانية إلى منطقة الساحل.
وفي أحد الجوانب، لفت البان في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى العجز الفرنسي عن فهم متطلبات الساحة الأفريقية واحتواء منطقة النفوذ القديمة والتي تتميز بموقعها الجغرافي وتوفر الثروات الطبيعية الإستراتيجية.
ويرى المختص أن الولايات المتحدة تريد أن تستغل الفجوة الأوروبية الفرنسية الكبرى في منطقة الساحل في إطار تنافسها مع روسيا، خصوصًا أن النيجر الدولة المحورية في المنطقة والتي تضم أهم قوات للولايات المتحدة تشكل نقطة ارتكاز لا تريد خسارتها.
وما يعكس وجود صراع غير علني، هو خفض الجناح الأمريكي عن طريق الاعتراف الضمني بالسلطات النيجرية في نيامي بعد تقديم سفيرة جديدة للولايات المتحدة أوراق اعتمادها.
أما روسيا فتحاول إقناع دول الساحل أنها بديل مناسب وخيار أفضل نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ويدرك الكرملين أن المجال الأمني والعسكري يشكل نقطة ضعف بعد خسارة فرنسا، ويقدم نفسه على أنه قادر على ملء الفراغ، في ظل الحديث عن قدوم خبراء روس بهدف إنشاء مشاريع مشتركة.
بدوره، يؤكد أستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة باريس بفرنسا، عماد الدين الحمروني في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الولايات المتحدّة أعلنت أن نشاطها العسكري والأمني لم يتأثّرا كثيرًا جرّاء الأحداث الأخيرة، لهذا من المنتظر أن تستقر المنطقة أكثر.
واعتبر أن التطورات الأخيرة في منطقة الساحل والصحراء بصدد إنتاج خريطة نفوذ جديدة بين القوى الكبرى، حيث انحسر النفوذ الفرنسي بشكل كبير، مقابل تزايد النفوذ الروسي والصيني ودخول أمريكا على الخط وتعزيز نفوذها خاصة في دول الساحل.
وقال إن السلطات الفرنسية تحاول بطريقة مباشرة وغير مباشرة التفاوض مع حكومة النيجر لعودة العلاقات.
كما تحاول السنغال وساحل العاج التأثير والضغط داخل منظمة "إيكواس" لمنع عودة النيجر إلاّ بشرط تخلي المجلس العسكري عن حكم البلاد، لكن الظروف الإقليمية والدولية تعمل لصالح التكتّل الثلاثي الجديد بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو.
بدوره، الأكاديمي النيجيري والباحث المختص في شؤون الساحل الأفريقي الدكتور إدريس آيات، في قراءة له كتب عبر منصة "إكس" أن القرارات الأخيرة تشير إلى رغبة نيامي في استمرار التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال استقبالها لسفيرة الولايات المتحدة، رغم استقبال وفد روسي بعد ساعات قليلة، ما يوحي بأن النيجر لا تسعى لفقدان الشراكة مع الولايات المتحدة، خصوصًا أن 5 من كبار الجنرالات المشاركين في الانقلاب قد تلقوا تدريباتهم في الولايات المتحدة؛ ما يفسر تردد الأخيرة في توصيف الأحداث كانقلاب أو إدانتها.
وقد أشار المحلل إلى تصريح للمجلس العسكري في أوائل ديسمبر الذي شدد على أهمية التعاون الجوي مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بالطائرات دون طيار والمعلومات الحساسة التي يتلقونها منها عبر أقمارها الصناعية وفقًا لهم.