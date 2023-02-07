روسيا تنفي نيتها إغلاق سفارتها في أفغانستان
نفى زامير كابولوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان، مساء الاثنين، أن تكون بلاده تنوي إغلاق سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول.
وبحسب وكالة أنباء بختار الحكومية الأفغانية، الخاضعة لسيطرة طالبان، فإن كابولوف أدلى بهذه التصريحات ردا على أنباء عن إغلاق بعض السفارات في كابول.
وردا على سؤال عما إذا كانت لدى روسيا أي خطط لإغلاق سفارتها في كابول، قال كابولوف: "لم يفكروا حتى في ذلك".
وتحافظ روسيا على علاقات وثيقة مع طالبان، كما التقى زامير كابولوف مع كبار مسؤولي طالبان عدة مرات.
وقالت الوكالة الأفغانية إن "تصريح كابولوف هذا هو رد فعل على الأنباء التي قيل إن عدداً من الدول التي واصلت تواجدها الدبلوماسي في كابول بعد سيطرة حركة طالبان تخطط لإغلاق سفاراتها في كابول"، مضيفة "لم تؤكد أي دولة حتى الآن نبأ إغلاق سفارتها في كابول".
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، هاجم انتحاريون بوابة السفارة الروسية في كابول، قُتل خلالها ما لا يقل عن اثنين من موظفي السفارة وأربعة مواطنين أفغان وأصيب عدد آخر.
وقبل ذلك نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تقارير عن إغلاق بعض السفارات.
وكانت وزارة الخارجية في حكومة طالبان قد نفت تلك الأنباء.
وتصاعدت التهديدات الأمنية في كابول، ويعتبر ما يسمى بفرع داعش في خراسان تهديدًا خطيرًا للأنشطة الدبلوماسية في البلاد.