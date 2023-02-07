روسيا تنفي نيتها إغلاق سفارتها في أفغانستان

وردا على سؤال عما إذا كانت لدى روسيا أي خطط لإغلاق سفارتها في كابول، قال كابولوف: "لم يفكروا حتى في ذلك".

وتحافظ روسيا على علاقات وثيقة مع طالبان، كما التقى زامير كابولوف مع كبار مسؤولي طالبان عدة مرات.

وقالت الوكالة الأفغانية إن "تصريح كابولوف هذا هو رد فعل على الأنباء التي قيل إن عدداً من الدول التي واصلت تواجدها الدبلوماسي في كابول بعد سيطرة حركة طالبان تخطط لإغلاق سفاراتها في كابول"، مضيفة "لم تؤكد أي دولة حتى الآن نبأ إغلاق سفارتها في كابول".

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، هاجم انتحاريون بوابة السفارة الروسية في كابول، قُتل خلالها ما لا يقل عن اثنين من موظفي السفارة وأربعة مواطنين أفغان وأصيب عدد آخر.