صحف عالمية: ماكرون وحكومته "على حافة الانهيار".. وأزمة أوكرانية تهدد "هجوم الربيع"

تناولت صحف عالمية صادرة صباح اليوم تقارير كشفت عن فوضى شهدتها فرنسا، أمس، على المستوى السياسي، بعدما استخدمت الحكومة سلطتها الخاصة لتمرير قانون مثير للجدل بشأن رفع سن التقاعد، دون تصويت، في خطوة تهدد سلطة الرئيس إيمانويل ماكرون، وتجعل الحكومة على حافة الانهيار.

وسلطت صحف أخرى الضوء على التطورات الميدانية للحرب الروسية الأوكرانية، وقالت إن كييف تعاني من أزمة في الذخيرة قد تعرقل هجومها المرتقب في الربيع على نطاق واسع، وذلك لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها موسكو بعد أكثر من عام على الحرب.

كما تطرقت صحف للشأن الصيني، وناقشت تقارير تتحدث عن "رؤية صينية شاملة" من أجل عالم متعدد الأقطاب، وتغيير النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة.