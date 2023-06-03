بريغوجين: مقاتلو فاغنر مستعدون للدفاع عن بيلغورود الروسية

أكد رئيس مجموعة فاغنر العسكرية يفجيني بريغوجين، اليوم السبت، أنه مستعد لإرسال وحداته للدفاع عن منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، والتي تعرضت في الأيام الأخيرة لقصف وهجمات مكثفة.

وقال بريغوجين: "إذا لم توقف وزارة الدفاع (الروسية) ما يحدث في منطقة بيلغورود.. حيث يتم الاستيلاء على أراض روسية، فمن الواضح أننا سنتدخل".

وأضاف في رسالة صوتية نشرها مكتبه الإعلامي: "سندافع عن شعبنا الروسي وكل من يعيش هناك"، موضحًا أن رجاله لن ينتظروا "دعوة" أو إذنًا للانتشار في المنطقة.