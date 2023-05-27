في أحدث تصعيد عسكري.. سفن حربية صينية تعبر مضيق تايوان
قالت وزارة الدفاع التايوانية إن حاملة الطائرات الصينية شاندونغ أبحرت عبر مضيق تايوان، اليوم السبت، ترافقها سفينتان أخريان، وذلك في أحدث تصعيد للتوترات العسكرية بشأن الجزيرة التي تقول بكين إنها جزء من أراضيها.
وأوضحت الوزارة أن شاندونغ، التي دخلت الخدمة في 2019، أبحرت باتجاه الشمال عبر المضيق قرب منتصف اليوم والتزمت بالجانب الصيني من خط المنتصف، الذي يعد حاجزاً غير رسمي بين الطرفين.
وأضافت الوزارة في بيان مقتضب أن الجيش التايواني راقب عن كثب السفن الصينية وأنه "رد بالشكل المناسب".
ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على اتصالات هاتفية لطلب التعليق، ولم تذكر القوات المسلحة الصينية عملية الإبحار على قنواتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي.
وشاركت شاندونغ في التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان الشهر الماضي وعملت في غرب المحيط الهادي.
وفي آذار/مارس من العام الماضي، أبحرت شاندونغ عبر مضيق تايوان قبل ساعات من محادثات بين الرئيسين الصيني والأمريكي.
وتواصل الصين الأنشطة العسكرية على نطاق محدود حول تايوان بعدما اختتمت مناوراتها الحربية رسمياً الشهر الماضي.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم أيضاً، إن ثماني طائرات مقاتلة صينية عبرت خط المنتصف بالمضيق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أمر تفعله الطائرات الحربية الصينية بصورة دورية منذ المناورات الحربية في أغسطس/آب الماضي.