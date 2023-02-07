كوريا الشمالية تتعهد بـ "توسيع وتكثيف" مناوراتها العسكرية

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أنه كان على رأس جدول أعمال الاجتماع العسكري "مسألة توسيع وتكثيف العمليات والمناورات القتالية (للجيش الشعبي الكوري)، وإحكام الجاهزية للحرب على نحو كامل".

وتزامن اجتماع اللجنة العسكرية المركزية لكوريا الشمالية مع كشف أقمار اصطناعية تجارية "استعدادات واسعة النطاق لعرض عسكري" في بيونغ يانغ قبل العطلات الرسمية الرئيسية هذا الشهر.

وتحتفل كوريا الشمالية الأربعاء بالذكرى السنوية لتأسيس قواتها المسلحة، وفي 16 شباط/ فبراير بـ"يوم النجم الساطع" الذي يوافق عيد ميلاد كيم جونغ إيل، نجل مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ، ووالد كيم جونغ أون.

وبعد مواصلة بيونغ يانغ إجراء اختبارات صاروخية، عززت سيول وواشنطن مناوراتهما العسكرية المشتركة، ما أثار غضب كوريا الشمالية التي تعتبر هذه المناورات تدريبًا على غزو أراضيها.

والأسبوع الماضي أجرى الحليفان مناورات جوية مشتركة شملت قاذفات استراتيجية وطائرات مقاتلة خفية، ما استدعى تحذيرًا من بيونغ يانغ بأن مثل هذه المناورات يمكن أن "تشعل مواجهة شاملة".