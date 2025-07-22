عراقجي يتهم "فوكس نيوز" بحذف أجزاء من مقابلته بشأن إسرائيل وسليماني

أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الثلاثاء، عن استيائه من الطريقة "الانتقائية والمجتزأة" التي بثّت بها قناة "فوکس نيوز" الأمريكية، مقابلة خاصة معه، معتبراً أن هذا السلوك الإعلامي "أدى إلى سوء فهم، وانطباعات خاطئة في الوسط الإعلامي"، وفق تعبيره.

وقال عراقجي في بيان نشره عبر قناته على تليغرام "إن المقابلة شُوّهت من خلال حذف فقرات رئيسة، خاصة فيما يتعلق بموقف إيران من إسرائيل، ما أخلّ بسياق التصريحات، وأفرغها من مضمونها الأصلي".

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وأضاف أنه "في رده على سؤال حول موقف طهران من دعوات بعض الفصائل الفلسطينية لمحو إسرائيل من الخريطة، قال عراقجي بالنص: "هذا يعود لهم، فهم يقاتلون من أجل أرضهم، وقد يتبنون أي سياسة يرونها مناسبة. أعتقد أن لهم كامل الحق في الدفاع عن أرضهم. لم تكن سياسة إيران قط هي محو إسرائيل من الخريطة، لكن يجب أن أقول إن هناك أمراً محتوماً: مع كل الجرائم التي يرتكبها الإسرائيليون بحق الفلسطينيين، فإنهم في الواقع يعملون بأنفسهم على جعل استمرار بقائهم في فلسطين أمراً غير ممكن".

وبحسب عراقجي، فإن القناة قامت بحذف الجزء الأخير من التصريح، ما أعطى انطباعاً مغايراً بأن إيران لا تعتقد بزوال إسرائيل، بينما أكد الوزير الإيراني العكس، واعتبره "أمراً محتوماً".

وتابع: "كما حذفت القناة الأمريكية تصريحات مهمة أخرى، أبرزها: "ألا ترون أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية تُنفذ بالأسلحة الأمريكية؟"، و"سنواصل جهودنا لملاحقة قضية اغتيال القائد الجنرال قاسم سليماني أمام المحاكم الداخلية والدولية".

وأكد عراقجي أن النسخة الكاملة للمقابلة، صوتاً وصورة، موثقة ومحفوظة لدى الفريق الإعلامي لوزارة الخارجية الإيرانية.

وصرح عراقجي، في المقابلة، بأنه لا توجد أي محاولة لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو كبار المسؤولين في إدارته الأولى بسبب اغتيال قاسم سليماني.

وأكد أيضاً أن الشعارات مثل "الموت لأمريكا" ليست موجهة للشعب الأمريكي بل للسياسات التوسعية الأمريكية.

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، أعلن عراقجي أن تخصيب اليورانيوم توقف مؤقتاً نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها المنشآت النووية الإيرانية خلال الهجوم الأمريكي الأخير.

وقال عراقي: "لقد قلنا دائماً، قائد الثورة الإسلامية وباقي المسؤولين يؤكدون أن شعار 'الموت لأمريكا' يعني رفض سياسات الهيمنة الأمريكية، ولا يستهدف الشعب الأمريكي نفسه."