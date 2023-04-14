مسؤول أوكراني: سنستخدم أي أسلحة غير محظورة لاستعادة القرم

قال أوليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني اليوم الجمعة إن أوكرانيا "ستختبر وتستخدم" أي أسلحة غير محظورة لتحرير أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

ويأتي تعليق أوليكسي دانيلوف وسط توقعات بأن تشن كييف هجوما مضادا في الأسابيع أو الأشهر المقبلة بهدف استعادة أراض تسيطر عليها روسيا في الجنوب والشرق.

وكتب دانيلوف عبر "تويتر": "شبه جزيرة القرم أرض أوكرانية، وسنختبر ونستخدم هناك أي أسلحة لا تحظرها القوانين الدولية، وسيساعد ذلك في تحرير أراضينا".