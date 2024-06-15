تفاصيل رسالة "مبطنة" وجهها وزير الدفاع الألماني إلى روسيا

قالت مصادر سياسية ألمانية رفيعة المستوى إن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، كشف عن فحوى رسالة "مبطنة" بعث بها بشكل متكرر إلى موسكو؛ لإنهاء الحرب الأوكرانية.

وقالت المصادر، لـ"إرم نيوز"، إن الوزير الألماني "كشف لبعض الساسة والمفكرين والاقتصاديين الألمان، خلال لقاءات جمعته بهم أخيرا، عن فحوى رسالته".

وأضافت أن الهدف من الرسالة "الابتعاد عن أي صفقات أو حسابات معقدة، قد تكون قائمة مع وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، في الانتخابات القادمة، الأمر الذي سيستهدف البقاء الفعلي لحلف الناتو".

وكشفت المصادر أن "فحوى رسالة الوزير الألماني يتعلق بأن مشروع إنشاء مصنع للمعدات التسليحية وقطع الغيار، الذي طُرح إنشاؤه في أوكرنيا، ما زال قائما مع توفير جميع الإجراءات الحمائية له، وأن الأمر الوحيد الذي سيمنع إقامة هذه الصناعات في أوكرانيا من جانب ألمانيا، ومن ورائها أوروبا، هو إنهاء الحرب والانسحاب الروسي من أوكرانيا".

وأشارت إلى أن "غرض وزير الدفاع الألماني من رسالة بهذا المحتوى التأكيد لموسكو أن جميع الخيارات متاحة".