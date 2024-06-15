تفاصيل رسالة "مبطنة" وجهها وزير الدفاع الألماني إلى روسيا
قالت مصادر سياسية ألمانية رفيعة المستوى إن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، كشف عن فحوى رسالة "مبطنة" بعث بها بشكل متكرر إلى موسكو؛ لإنهاء الحرب الأوكرانية.
وقالت المصادر، لـ"إرم نيوز"، إن الوزير الألماني "كشف لبعض الساسة والمفكرين والاقتصاديين الألمان، خلال لقاءات جمعته بهم أخيرا، عن فحوى رسالته".
وأضافت أن الهدف من الرسالة "الابتعاد عن أي صفقات أو حسابات معقدة، قد تكون قائمة مع وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، في الانتخابات القادمة، الأمر الذي سيستهدف البقاء الفعلي لحلف الناتو".
وكشفت المصادر أن "فحوى رسالة الوزير الألماني يتعلق بأن مشروع إنشاء مصنع للمعدات التسليحية وقطع الغيار، الذي طُرح إنشاؤه في أوكرنيا، ما زال قائما مع توفير جميع الإجراءات الحمائية له، وأن الأمر الوحيد الذي سيمنع إقامة هذه الصناعات في أوكرانيا من جانب ألمانيا، ومن ورائها أوروبا، هو إنهاء الحرب والانسحاب الروسي من أوكرانيا".
وأشارت إلى أن "غرض وزير الدفاع الألماني من رسالة بهذا المحتوى التأكيد لموسكو أن جميع الخيارات متاحة".
وتابعت المصادر أن "وزير الدفاع ردد هذه الرسالة خلال اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين أوكرانيين، في زيارته الأخيرة إلى كييف، وأنه يعلم جيدا أن هذه الرسالة ستصل إلى موسكو من هذا الاجتماع أيضا".
وفسرت المصادر المخاوف المتعلقة بإنهاء الحرب والضرر المتوقع لحلف "الناتو" بعد الانتخابات الأمريكية، بالقول إن إنهاء الحرب الأوكرانية في حال فوز دونالد ترامب سيكون مرتبطا بصفقات يبرمها الرئيس الأمريكي، قد تنهي أي وجود للحلف، وإذا بقي سيكون "ليس أكثر من صورة"، وبثمن مرتفع.
وأردفت: "إذا فاز جو بايدن، سيصطدم بجدار صعود اليمين في أوروبا، وهذا ما لا يريده الناتو أو الاتحاد الأوروبي، وله ارتدادات خطيرة على علاقة أوروبا مع أمريكا".