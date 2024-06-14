بعد تقرير "الطاقة الذرية".. أمريكا تهدد بزيادة الضغط على إيرن

هددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، بزيادة الضغط على إيران، وذلك عقب أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إن التقرير الصادر اليوم عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوضح أن إيران تهدف إلى مواصلة توسيع برنامجها النووي بطرق ليس لها أغراض سلمية يمكن تصديقها.

وأضافت الوزارة: سنواصل التنسيق الوثيق مع شركائنا وحلفائنا ومستعدون للمضي في زيادة الضغط على إيران في حال استمر عدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق الخميس، أن إيران قامت بسرعة بتركيب أجهزة طرد مركزي إضافية لتخصيب اليورانيوم في موقع "فوردو" وبدأت في تركيب أجهزة أخرى.